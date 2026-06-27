Mesquita do Profeta, referência da devoção islâmica

Construída em 622 depois de Cristo, logo após a Hégira, quando Maomé e seus seguidores migraram para Medina, a Mesquita do Profeta passou, ao longo dos séculos, por diversas expansões que transformaram sua estrutura em uma das maiores mesquitas do mundo, reunindo tradição e modernidade. O espaço, aliás, mantém elementos históricos preservados, como o local original de oração do Profeta, reforçando sua importância espiritual e sua ligação direta com os primeiros tempos do Islã.
Reconhecida mundialmente por sua cúpula verde, que cobre o túmulo de Maomé, a Mesquita do Profeta tornou-se símbolo icônico do Islã. Sua imagem é associada à reverência e ao respeito pela memória do Profeta, sendo reproduzida em inúmeras representações culturais. O destaque visual da cúpula reforça a identidade espiritual de Medina e inspira devoção entre milhões de fiéis.
O espaço da Rawdah, situado entre o púlpito e o túmulo de Maomé, é considerado um “jardim do paraíso” segundo a tradição islâmica. Os fiéis buscam orar nesse local por acreditarem que suas súplicas são especialmente aceitas, tornando-o um ponto de intensa devoção. A área é pequena, mas de enorme valor espiritual e simbólico, sendo disputada por peregrinos que desejam vivenciar esse momento único.
A Mesquita do Profeta sempre foi um centro de ensino religioso, onde estudiosos e fiéis se reuniam para aprender sobre o Alcorão e a tradição islâmica. Desde os tempos de Maomé, o espaço serviu como escola e ponto de encontro comunitário, fortalecendo a vida social e espiritual. Essa função educativa permanece viva até hoje, atraindo milhares de estudantes e visitantes atraídos pelo conhecimento religioso.
As expansões modernas da Mesquita foram realizadas em especial pelos governos sauditas, que investiram em tecnologia e infraestrutura para acolher milhões de visitantes. O objetivo é garantir conforto e segurança durante o Hajj e a Umrah, preservando ao mesmo tempo o valor histórico do local. As obras a transformaram em um dos maiores complexos religiosos do mundo, sem perder sua essência espiritual.
A Mesquita do Profeta possui minaretes imponentes que se destacam na paisagem de Medina e simbolizam o chamado à oração. Eles reforçam a presença espiritual do Islã na cidade e marcam a identidade arquitetônica do espaço. Sua construção combina elementos tradicionais com traços modernos, criando uma imagem marcante e reconhecida globalmente.
A Mesquita do Profeta é um dos locais mais visitados do mundo, recebendo milhões de pessoas todos os anos em busca de espiritualidade. A experiência é descrita como profundamente transformadora, marcada por paz e devoção intensa. Muitos fiéis relatam sentir proximidade com Deus e inspiração renovada ao estarem nesse espaço sagrado.