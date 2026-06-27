Galeria Mesquita do Profeta, referência da devoção islâmica A Mesquita do Profeta, situada em Medina, é considerada o segundo local mais sagrado do Islã e guarda enorme relevância histórica e espiritual. Construída originalmente por Maomé após sua migração de Meca, tornou-se centro de devoção e aprendizado religioso, atraindo fiéis de todo o mundo. O espaço abriga o túmulo do Profeta, o que confere ao local uma aura de reverência única e profunda. Sua arquitetura combina tradição e modernidade, com expansões que permitem acolher milhões de visitantes. Co Por Flipar

Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons