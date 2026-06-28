Estilo de Vida Peças de poá transformam qualquer visual com elegância e discrição A blusa de poá é uma peça con estampas de bolinhas, cujo padrão tem atravessado gerações sem perder o apelo. Associada à elegância e à feminilidade, ela se destaca por conseguir chamar atenção de forma discreta, adicionando personalidade ao visual sem exigir combinações complexas. Por Flipar

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