Animais Desvende o universo dos sapos venenosos: anfíbios podem ter toxinas na pele No curioso universo dos anfíbios, mais de 200 espécies já foram identificadas com toxinas na pele, usadas como defesa contra predadores. Embora a maioria não represente risco grave para humanos, algumas espécies chamam atenção pela potência de seu veneno. Assim, mergulhar nesse universo é descobrir como a natureza equilibra beleza e perigo. Por Flipar

Wilfried Berns wikimedia commons