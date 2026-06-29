Galeria Farol de 150 anos vira hotel de luxo com vista panorâmica para o oceano Após décadas de abandono, um farol histórico na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, na Espanha, ganhou uma nova função. A estrutura, construída há mais de um século e meio para orientar embarcações que navegavam pela região, passou por um extenso processo de restauração e hoje abriga um exclusivo hotel de luxo. Caso esteja interessado, as hospedagens no local custam entre 290 e 1.270 euros por noite, o equivalente a cerca de R$ 1.700 a R$ 7.600 na cotação atual. Por Flipar

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