Galeria Escavações revelam estrada romana de 2 mil anos preservada embaixo de avenida inglesa A Watling Street desempenhou papel estratégico na Britânia romana. A rota conectava o porto de Dubris, atual Dover, à cidade de Londinium, hoje Londres, e seguia rumo ao interior da Inglaterra. Por esse corredor transitavam soldados, comerciantes, mensageiros e viajantes, o que transformou a estrada em uma das principais ligações entre a província britânica e outras regiões do império. Por Flipar

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