Galeria Muro das Lamentações: vestígio do Templo e coração da fé judaica em Jerusalém O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é considerado o local mais sagrado acessível aos judeus, sendo o último vestígio do Segundo Templo destruído pelos romanos em 70 d.C. Sua importância histórica e espiritual a torna símbolo da resistência e da continuidade da fé judaica. O espaço é dividido em setores masculino e feminino, onde fiéis rezam, depositam bilhetes e expressam suas súplicas diante das pedras milenares. Ao longo da história, o muro foi palco de disputas políticas e religiosas, mas t Por Flipar

Golasso - wikimedia commons