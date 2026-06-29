Galeria Cartão postal nepalês: lago encontra o Himalaia na cidade de Pokhara Localizada no Nepal, às margens do Lago Phewa, a cidade de Pokhara oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes e vida cultural vibrante. O reflexo das montanhas do Himalaia nas águas calmas cria um cenário que parece desenhado à mão. Ao caminhar por suas ruas, o visitante se depara com uma mistura de espiritualidade, aventura e hospitalidade. É um destino que desperta curiosidade e convida a descobrir cada detalhe com entusiasmo. A cada esquina, aliás, há uma surpresa que reforça a Por Flipar

Reprodução do Flickr Wesley e Brandon Rosenblum