Estilo de Vida Delícia artesanal: pingo de leite nasceu nas fazendas e atravessa gerações O pingo de leite é um doce tradicional brasileiro preparado basicamente com leite e açúcar. Conhecido pelo sabor marcante e pela textura firme, ele costuma aparecer em mercados, feiras e cidades do interior, especialmente em regiões ligadas à produção leiteira. A receita artesanal atravessou gerações e continua bastante associada à culinária afetiva. Em muitos lugares, o doce é vendido em pequenos tabletes ou pedaços embrulhados individualmente, mantendo características que lembram antigas produ Por Flipar

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