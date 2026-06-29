Galeria Praias da Indonésia: um mergulho nos destinos mais fascinantes do arquipélago A Indonésia é um arquipélago fascinante, formado por milhares de ilhas que guardam algumas das praias mais impressionantes do planeta. Cada faixa de areia revela uma combinação única de paisagens tropicais, cultura local e experiências que atraem viajantes de todos os cantos do mundo. Do surfe em ondas lendárias ao mergulho em águas cristalinas, há opções para quem busca aventura ou tranquilidade. Além disso, muitas dessas praias estão cercadas por vilarejos charmosos e tradições que enriquecem Por Flipar

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