Galeria Paraíso da Macedônia, cidade de Ohrid encanta às margens do ‘lago eterno’ Ohrid é um lugar que conquista pela primeira impressão, com sua atmosfera serena e ao mesmo tempo vibrante, situado às margens de um dos lagos mais fascinantes da Europa, na Macedônia do Norte, fronteira com a Albânia. A cidade transmite uma sensação de paz que se mistura com o encanto de suas ruas históricas. Cada olhar encontra beleza, seja no reflexo da água, na arquitetura singular ou na energia acolhedora que envolve quem chega. Há uma magia difícil de explicar, mas impossível de ignorar, q Por Flipar

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