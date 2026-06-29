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A mais de 3 mil metros, antiga instalação militar vira atração com mirante e a loja da Rolex mais alta do mundo

Com cerca de 1,1 milhão de visitantes por ano, o Monte Titlis permanece como um dos destinos turísticos mais procurados da região central da Suíça por oferecer atrações durante todo o ano. A subida até o cume acontece a partir de Engelberg e combina dois teleféricos, incluindo o Titlis Rotair, reconhecido como o 1º teleférico giratório do mundo, que realiza uma rotação completa ao longo do trajeto de aproximadamente 30 minutos.

Por Flipar
Pexels/Denis Linine

Entre as atrações mais conhecidas está a Cliff Walk, considerada a ponte suspensa mais alta da Europa. Instalada a 3.041 metros de altitude e cerca de 500 metros acima do solo, ela conta com pouco mais de um metro de largura e ultrapassa os 100 metros de comprimento.

Wikimedia Commons/ASaber91

Outra experiência bastante procurada é o teleférico Ice Flyer, que sobrevoa campos de neve e geleiras. Durante o inverno, o teleférico serve de acesso às pistas de esqui. Já no verão, conduz os visitantes ao Parque Glacial, onde a diversão inclui descidas em pistas de neve com boias infláveis e pneus.

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