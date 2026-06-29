A mais de 3 mil metros, antiga instalação militar vira atração com mirante e a loja da Rolex mais alta do mundo

Entre as atrações mais conhecidas está a Cliff Walk, considerada a ponte suspensa mais alta da Europa. Instalada a 3.041 metros de altitude e cerca de 500 metros acima do solo, ela conta com pouco mais de um metro de largura e ultrapassa os 100 metros de comprimento.
Outra experiência bastante procurada é o teleférico Ice Flyer, que sobrevoa campos de neve e geleiras. Durante o inverno, o teleférico serve de acesso às pistas de esqui. Já no verão, conduz os visitantes ao Parque Glacial, onde a diversão inclui descidas em pistas de neve com boias infláveis e pneus.