Galeria A mais de 3 mil metros, antiga instalação militar vira atração com mirante e a loja da Rolex mais alta do mundo Com cerca de 1,1 milhão de visitantes por ano, o Monte Titlis permanece como um dos destinos turísticos mais procurados da região central da Suíça por oferecer atrações durante todo o ano. A subida até o cume acontece a partir de Engelberg e combina dois teleféricos, incluindo o Titlis Rotair, reconhecido como o 1º teleférico giratório do mundo, que realiza uma rotação completa ao longo do trajeto de aproximadamente 30 minutos. Por Flipar

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