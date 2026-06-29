Galeria Calor extremo na Alemanha: asfalto derrete, cobre trilhos, e circulação de trens é suspensa em Leipzig A intensa onda de calor que atinge diversas regiões da Europa causou um problema incomum em Leipzig, no leste da Alemanha. As temperaturas extremas comprometeram a infraestrutura da rede de bondes, obrigando as autoridades a interromper completamente a circulação do transporte na tarde do dia 27 de junho. O sistema é o único meio de locomoção sobre trilhos disponível na cidade. De acordo com a LVB, concessionária responsável pelo transporte local, a mistura de asfalto e concreto usada na vedação Por Flipar

Pexels/Reproduc?a?o/YouTube