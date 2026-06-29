Estilo de Vida Cozinha saudável: alimentos low carb ganham espaço no prato A alimentação low carb tem conquistado pessoas que buscam controlar o peso, melhorar a saciedade e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. A proposta consiste em diminuir a ingestão de carboidratos, especialmente os refinados, enquanto se priorizam proteínas, vegetais, gorduras saudáveis e alimentos naturais. Conheça alguns exemplos de alimentos que se encaixam nesse estilo alimentar e suas possíveis vantagens Por Flipar

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