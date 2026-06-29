Galeria Essas plantas parecem pedras à primeira vista Algumas plantas apresentam formas tão curiosas que parecem pedras no solo. Essa estratégia ajuda a evitar a ação de herbívoros e permite sobreviver em ambientes áridos e de pouca água. Veja a seguir espécies que chamam atenção por sua aparência peculiar e pela incrível semelhança com rochas e seixos naturais. Por Flipar