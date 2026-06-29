Celebridades e TV Ativista que inspirou filme com Julia Roberts, Erin Brockovich cria mapa que monitora data centers de IA A ativista ambiental Erin Brockovich, retratada em filme com Julia Roberts em 2000, lançou uma plataforma colaborativa que reúne informações sobre mais de 4 mil grandes centros de dados voltados à inteligência artificial espalhados pelos Estados Unidos. O projeto, chamado Brockovich AI Data Center Reporting, foi criado para permitir que moradores acompanhem a expansão dessas estruturas e expressem preocupações sobre seus possíveis impactos nas comunidades locais. Por Flipar

Gage Skidmore/Wikimédia Commons