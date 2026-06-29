Galeria O mistério por trás da Ilha das Bonecas: lendas que atraem no México A mística e assustadora Ilha das Bonecas - ou 'Isla de las Muñecas' -carrega a fama de ser um dos lugares mais misteriosos do México. Escondido nos canais de Xochimilco, ao sul do centro da capital mexicana, o lugar ocupa uma pequena chinampa, espécie de ilha artificial construída sobre áreas alagadas, técnica agrícola utilizada desde os tempos dos povos indígenas do Vale do México. A ilha ganhou fama internacional por causa das centenas, e possivelmente milhares, de bonecas penduradas em árvore Por Flipar

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