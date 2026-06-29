Animais Cavernas de Lascaux: patrimônio preserva primeiros capítulos da arte humana As cavernas de Lascaux, no sudoeste da França, são um dos maiores tesouros arqueológicos da humanidade. Descobertas em 1940, elas revelaram ao mundo um conjunto de desenhos rupestres com mais de 17 mil anos. O impacto da descoberta foi imediato, pois trouxe à tona um testemunho da vida dos primeiros Homo sapiens na Europa. A complexidade das figuras, escolha dos animais retratados e técnica utilizada demonstram sofisticação surpreendente para sociedades pré-históricas. Desde então, Lascaux torno Por Flipar

Reprodução do Flickr Ricardo Campos