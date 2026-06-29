Galeria Cientistas revelam gigantesco ecossistema de corais nas profundezas do oceano Existem recifes de coral que representam vastos ecossistemas em regiões profundas e frias dos oceanos. Um dos exemplos mais impressionantes fica no Blake Plateau (ou 'Planalto de Blake'), uma extensa área submarina localizada diante da costa sudeste dos Estados Unidos. Após mais de uma década de pesquisas, cientistas identificaram ali o maior recife de corais de águas frias já mapeado, distribuído entre as proximidades de Miami e a região de Charleston, na Carolina do Sul. Por Flipar

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