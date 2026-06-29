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Cientistas revelam gigantesco ecossistema de corais nas profundezas do oceano

Existem recifes de coral que representam vastos ecossistemas em regiões profundas e frias dos oceanos. Um dos exemplos mais impressionantes fica no Blake Plateau (ou 'Planalto de Blake'), uma extensa área submarina localizada diante da costa sudeste dos Estados Unidos. Após mais de uma década de pesquisas, cientistas identificaram ali o maior recife de corais de águas frias já mapeado, distribuído entre as proximidades de Miami e a região de Charleston, na Carolina do Sul.

Por Flipar
Imagem gerada por IA

Durante a missão, a equipe científica liderada pela bióloga María Emilia Bravo, da Universidade de Buenos Aires, registrou ainda 28 espécies até então desconhecidas, incluindo anêmonas, ouriços, vermes marinhos, moluscos e outros corais. A importância desses ambientes vai muito além de sua dimensão.

Reprodução/Schmidt Ocean Institute

As descobertas realizadas no Planalto de Blake e na Patagônia reforçam o quanto o oceano profundo ainda permanece pouco conhecido. Cada nova expedição revela ecossistemas complexos que se desenvolvem no frio e na escuridão por períodos extremamente longos.

Reprodução/Schmidt Ocean Institute

Embora raramente apareçam em imagens turísticas, esses recifes representam uma parcela importante da biodiversidade marinha e desempenham funções essenciais para a saúde dos oceanos. Preservá-los significa proteger estruturas vivas construídas lentamente ao longo de milhares de anos em regiões onde a luz do Sol jamais alcança.

Reprodução/Schmidt Ocean Institute

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