Desenhos de mais de 500 anos reaparecem em praia do Havaí após maré baixa

O local fica em uma praia pública próxima ao Centro Recreativo do Exército de Pililaau e é preservado pelo Exército dos Estados Unidos em parceria com comunidades nativas havaianas. A equipe atua na conservação de mais de 1.800 sítios arqueológicos e locais sagrados em Oahu e na Ilha do Havaí, e utiliza tecnologias como fotogrametria 3D para registrar digitalmente os sítios.
O Havaí é um lugar de tradições únicas e história fascinante. O arquipélago está situado no Oceano Pacífico Central, a aproximadamente 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, e sua história remonta a cerca de 1.500 anos, quando os primeiros povos polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só pisaram na região no século XVIII. Os primeiros foram os britânicos, em 1778, chefiados por James Cook, que deu às ilhas o nome em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
No século XIX, o Havaí se tornou um importante porto de comércio entre a Ásia e o Ocidente e começou a despertar o interesse de outras nações. Em 7 de julho de 1898, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Resolução Newlands, assinada pelo presidente William McKinley, e o Havaí foi anexado aos Estados Unidos.
Em 14 de junho de 1900, por meio da Lei Orgânica do Havaí, aprovada pelo governo norte-americano, foi criado formalmente o 'Território do Havaí', que estabeleceu um governo local estruturado e concedeu a cidadania americana aos residentes do arquipélago. Em 21 de agosto de 1959, o Havaí se tornou o 50º estado dos Estados Unidos.
Desde então, o Havaí passou por um crescimento econômico e demográfico expressivo, sustentado pelo turismo, pelas bases militares e pela agricultura. Com mais de 1,4 milhão de habitantes, o estado figura entre os destinos mais cobiçados do planeta, graças às suas praias paradisíacas, ao clima tropical e a uma cultura que encanta quem o visita.
A cultura havaiana é fruto de uma rica mistura de influências polinésias, americanas e asiáticas. Os havaianos são conhecidos pela hospitalidade, pela música, pela dança e pelo artesanato. O arquipélago é formado por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kahoolawe e a Grande Ilha do Havaí. Oahu, a mais populosa, abriga Honolulu, a capital do estado.
Além das praias e da cultura vibrante, o Havaí impressiona pelas montanhas vulcânicas que marcam sua paisagem. Os vulcões ativos mais famosos são o Kilauea e o Mauna Loa, que integram o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí e recebem visitantes de todas as partes do mundo.
O Havaí também deixou sua marca em grandes produções do cinema e da televisão. A popular série 'Lost', que ficou no ar de 2004 a 2010, filmada quase inteiramente nas ilhas, é um dos exemplos mais célebres, tendo levado as paisagens havaianas a milhões de telespectadores ao redor do globo.
Em 2023, o filme 'Oppenheimer' se tornou um dos grandes sucessos do ano, venceu o Oscar de Melhor Filme e arrecadou quase 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. No entanto, uma cena da produção chamou atenção por um erro histórico diretamente ligado ao Havaí. No longa, J. Robert Oppenheimer, vivido por Cillian Murphy, que levou o Oscar de Melhor Ator, aparece rodeado por uma multidão com bandeiras americanas.
O usuário do Twitter Andy identificou que as bandeiras em cena traziam 50 estrelas. Em 1945, ano em que o filme se passa, porém, a bandeira dos Estados Unidos tinha apenas 48 estrelas, pois o Alasca e o Havaí ainda não faziam parte do país. A versão com 50 estrelas só passou a ser usada oficialmente em 4 de julho de 1960, após a adesão dos dois estados à União.