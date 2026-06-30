Galeria Desenhos de mais de 500 anos reaparecem em praia do Havaí após maré baixa Uma maré baixa na costa de Waianae, na praia de Oahu, no Havaí, revelou desenhos misteriosos esculpidos na rocha ao longo de 35 metros de faixa de areia, com cerca de 500 anos de idade. Atribuídos aos antigos havaianos Kanaka Maoli, os desenhos teriam sido feitos com técnicas de abrasão usando pedras ou conchas. Pesquisadores e moradores locais encontraram os registros, e os arqueólogos se surpreenderam com a precisão, a complexidade e o valor cultural das obras, que revelam informações importan Por Flipar

Nathan Wikes / Disponível: Site US Army