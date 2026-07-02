Artes Dobraduras estratégicas: estudante cria estrutura de papel capaz de receber 10 mil vezes o próprio peso Um estudante de 14 anos causou espanto ao mostrar que uma simples folha de papel pode alcançar níveis extraordinários de resistência quando dobrada de maneira estratégica. Utilizando uma variação do chamado origami Miura-ori, Miles Wu, de Nova York, criou estruturas capazes de suportar mais de 10 mil vezes o próprio peso. O projeto garantiu ao jovem o principal prêmio da competição estudantil Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge 2025, além de uma recompensa de US$ 25 mil. Mais do Por Flipar