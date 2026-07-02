Astro de ‘Máquina Mortífera’, Danny Glover anuncia que está com Alzheimer

Além do cinema, também participou de diversas séries de TV, produções para o streaming e emprestou sua voz para documentários e animações, como 'Formiguinhaz' e 'O Príncipe do Egito'. Outros filmes conhecidos da sua carreira foram 'Dreamgirls: Em Busca de um Sonho', 'Atirador' e 'O Último Homem Negro Em San Francisco'.