Astro de ‘Máquina Mortífera’, Danny Glover anuncia que está com Alzheimer

A química entre os dois protagonistas transformou a franquia em um enorme sucesso de bilheteria. Ainda assim, ao longo da carreira Glover demonstrou versatilidade em dramas, comédias, filmes históricos e produções independentes. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão 'A Cor Púrpura', de 1985 e 'Predador 2: A Caçada Continua', lançado em 1990.
Além do cinema, também participou de diversas séries de TV, produções para o streaming e emprestou sua voz para documentários e animações, como 'Formiguinhaz' e 'O Príncipe do Egito'. Outros filmes conhecidos da sua carreira foram 'Dreamgirls: Em Busca de um Sonho', 'Atirador' e 'O Último Homem Negro Em San Francisco'.
Fora das telas, Glover tornou-se conhecido por sua atuação em causas humanitárias, campanhas contra a pobreza e iniciativas em defesa dos direitos humanos, com forte presença em projetos ligados ao continente africano e à diáspora negra. Seu trabalho social recebeu reconhecimento de diversas organizações internacionais.