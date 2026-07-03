WhatsApp disponibiliza reserva de nome de usuário; veja passo a passo

Diferentemente de outras plataformas, o aplicativo não terá busca pública nem perfis para explorar livremente. A intenção é permitir que alguém encontre outra pessoa sem que o número precise ser revelado no processo. A liberação da função é gradual e ainda não chegou a todos os aparelhos.
Para reservar o nome de usuário, é necessário atualizar o aplicativo. No android, acesse as “Configurações”, depois “Conta” e, em seguida, “Nome de usuário”. No iPhone, o acesso começa pela aba de foto de perfil, localizada no canto inferior direito da tela, depois é só selecionar “Nome de Usuário”.
É possível criar um nome novo ou escolher usar o mesmo do Instagram. Caso escolha usar um novo, o identificador deve ter entre 3 e 35 caracteres e pode incluir letras minúsculas, números, pontos e sublinhados. O sistema não aceita nomes que imitem endereços de sites, como aqueles que começam com 'www' ou terminam em '.com'.
Criadores de conteúdo, marcas e pequenos negócios podem reivindicar o mesmo nome usado em outras redes, desde que as contas estejam vinculadas na Central de Contas da Meta. Essa possibilidade ajuda a manter uma identidade única entre diferentes plataformas digitais.
Em seguida, o usuário pode escolher gerar um código, que será exigido caso alguém tente entrar em contato pela primeira vez. É dizer, para iniciar uma conversa por esse caminho, a outra pessoa precisa saber exatamente qual é o identificador e o código. Desse modo, é possível ter um controle maior sobre quem pode enviar a primeira mensagem.
O número de telefone continuará sendo exigido para o registro da conta, mas deixa de ser obrigatoriamente o primeiro dado compartilhado em uma nova conversa. Para reduzir riscos de imitação por golpistas, a recomendação é reservar o nome de usuário o quanto antes, principalmente para quem depende do WhatsApp para trabalho.
O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas fundado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ex-funcionários do Yahoo. Em 2014, a plataforma foi comprada pelo Facebook, hoje Meta, em um negócio avaliado em cerca de 19 bilhões de dólares. Atualmente, o aplicativo é um dos meios de comunicação mais usados no mundo, com mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais, segundo dados divulgados pela própria Meta.