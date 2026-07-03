Galeria WhatsApp disponibiliza reserva de nome de usuário; veja passo a passo O WhatsApp começou a liberar a reserva de nomes de usuário para parte dos usuários do aplicativo. Em breve, será possível identificar um contato por meio de um '@', como já acontece no Instagram e no X, sem a necessidade de compartilhar o número de telefone. A novidade, porém, não transforma o WhatsApp em uma rede social aberta. Por Flipar

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