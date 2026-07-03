Rodrigo Hilbert ajuda motorista com carro atolado e vira assunto nas redes

Em um segundo vídeo, Jade contou que Hilbert amarrou um equipamento no carro, ajudou a puxar e dirigiu o trator usado no resgate. Ela também contou, em tom bem-humorado, que perguntaram se ele era Tiago Leifert. Hilbert respondeu que era muito parecido, mas não era. A situação gerou diversos comentários nas redes sociais brincando com a fama de 'faz de tudo' do apresentador.
Rodrigo Hilbert é casado oficialmente com a atriz e apresentadora Fernanda Lima desde 2021, mas o casal começou o relacionamento em 2001. Juntos, eles têm três filhos: os gêmeos João e Francisco, nascidos em 2008, e a caçula Maria Manoela, que nasceu em 2019.
Rodrigo Hilbert Alberton nasceu em Orleans, Santa Catarina, em 22 de abril de 1980. Filho de Suzete Hilbert e Ângelo Alberton, tem ascendência alemã por parte de mãe e italiana por parte de pai. Na infância e na adolescência, trabalhou como ajudante de ferreiro na oficina do avô materno, ofício que aprendeu antes de ingressar no mundo artístico.
A carreira de Hilbert começou no mundo da moda. Aos 16 anos, em 1996, foi convidado por uma agência para trabalhar como modelo no Rio de Janeiro, decisão que o levou a deixar a cidade natal. Como modelo, trabalhou em campanhas de marcas internacionais, entre elas a Versace.
A estreia na televisão aconteceu em 2002, na novela 'Desejos de Mulher', da TV Globo. Depois disso, o ator participou de outras produções da emissora, como 'América', 'Pé na Jaca', 'Duas Caras', 'Fina Estampa' e a minissérie 'Louco por Elas'. Também esteve no elenco de 'Três Irmãs' e 'Viver a Vida'.
Em 2012, Hilbert estreou no programa 'Tempero de Família', exibido pelo canal GNT, como apresentador. Na atração, que é dedicada a receitas caseiras e tradicionais de diferentes regiões do Brasil e do mundo, Rodrigo ensina os segredos que aprendeu vendo e ajudando a mãe e a avó na cozinha.
Hilbert também é envolvido com projetos ligados ao bem-estar e à qualidade de vida, temas frequentes em suas aparições públicas e nas redes sociais. O apresentador já participou de produções de humor, como 'Sob Nova Direção', e de trabalhos no cinema, incluindo o longa 'Irmãos de Fé'.