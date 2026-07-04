Filmes e Séries “Entrando Numa Grande Fria” ganha novo trailer e novo título A Paramount Pictures divulgou no dia 1º de julho de 2026 um novo trailer oficial de 'Entrando Numa Grande Fria', quarto capítulo da franquia cômica estrelada por Ben Stiller e Robert De Niro, que tem estreia prevista para 26 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. É o primeiro filme da franquia desde 2010, quando o terceiro capítulo chegou aos cinemas. Por Flipar

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