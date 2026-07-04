“Entrando Numa Grande Fria” ganha novo trailer e novo título

O longa, que originalmente se chamaria 'Entrando Na Maior Fria', passou a se chamar 'Entrando Numa Grande Fria', em um trocadilho direto com o sobrenome de Ariana Grande, que assume um dos papéis principais no novo filme. O anúncio dessa mudança foi feito no dia 26 de junho, justamente o dia do aniversário de Ariana.
Depois de viver Glinda nos dois filmes de 'Wicked', Ariana decidiu continuar investindo na carreira de atriz e passou a fazer parte do elenco da consagrada franquia no papel de Olivia Jones, uma mulher que vai conhecer a família do namorado pela primeira vez e precisa lidar com diversos desafios.
Na trama, Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, é filho de Greg e Pam, vividos por Ben Stiller e Teri Polo. Ele se apaixona por Olivia Jones, uma mulher decidida que precisa enfrentar o rigoroso teste do polígrafo aplicado pelo avô Jack Byrnes, papel de Robert De Niro, além de outros desafios para ser aceita pela família.
A produção é uma parceria entre Universal Pictures, Tribeca Productions e Red Hour Films. A direção e o roteiro ficam a cargo de John Hamburg, que também foi um dos responsáveis pelos roteiros dos três filmes anteriores da saga. O elenco ainda conta com Owen Wilson, Beanie Feldstein e outros nomes.
A franquia já soma cerca de 1,16 bilhão de dólares em bilheteria global. O primeiro filme, 'Entrando Numa Fria', estreou nos cinemas em 2000 e acompanhou os desentendimentos e a rivalidade entre o enfermeiro desastrado Greg, interpretado por Ben Stiller, e seu sogro superprotetor, o ex-agente da CIA Jack Byrnes, interpretado por De Niro, quando Pam levou o namorado para conhecer a família.
A sequência, 'Entrando Numa Fria Maior Ainda', chegou aos cinemas em 2004. Nesse filme, as confusões ficam ainda maiores quando os pais de Pam e os pais de Greg se conhecem pela primeira vez, e o encontro expõe um choque de culturas e valores entre as duas famílias.
O terceiro filme, 'Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família', estreou em 2010 e acompanhou Greg já como pai de gêmeos de cinco anos, quando ele finalmente parece ter ganhado a confiança do sogro Jack. No entanto, mal-entendidos com uma bela representante farmacêutica e o retorno do ex-namorado de sua esposa Pam fazem com que Jack retome suas antigas suspeitas e novas confusões aconteçam.