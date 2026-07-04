Galeria Solução de motorista brasileiro permite que ônibus reutilizem água que antes era descartada Uma ideia surgida durante a rotina de trabalho de um motorista brasileiro transformou o desperdício de água em uma solução sustentável para o transporte rodoviário. O resultado foi que a Viação Águia Branca passou a aproveitar a água produzida pelo sistema de ar-condicionado de seus ônibus para abastecer o reservatório do limpador de para-brisa e os sanitários utilizados em viagens longas. Por Flipar

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