Dos ideais de liberdade ao protagonismo global: os 250 anos da Independência dos Estados Unidos

O documento anunciou a ruptura das treze colônias britânicas com o domínio da Coroa inglesa e lançou as bases para a criação de uma nova nação. A celebração deste quarto de milênio, conhecida como semiquincentenário, mobiliza eventos cívicos, culturais e históricos em diversas partes do país.
A Independência dos Estados Unidos foi resultado de um longo período de tensões entre as colônias e o governo britânico. Entre os principais fatores estavam o aumento de impostos sem que houvesse representação política no Parlamento de Londres, restrições ao comércio e o desejo crescente de autonomia.
O principal redator da Declaração foi Thomas Jefferson (imagem), que defendeu princípios como a igualdade entre os homens, os direitos naturais à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Embora a guerra contra a Grã-Bretanha ainda tenha prosseguido por mais sete anos, a declaração tornou-se o símbolo do nascimento oficial do país.
O processo de independência também contou com a atuação decisiva de líderes como George Washington, comandante das forças revolucionárias e primeiro presidente dos Estados Unidos (na imagem, busto em sua homenagem criado pelo escultor Avard Fairbanks), além de Benjamin Franklin e John Adams, que desempenharam papéis fundamentais na articulação política e diplomática que consolidou a criação da nova nação.
Além do significado histórico para os próprios Estados Unidos, a Independência americana teve impacto duradouro nas relações internacionais e na formação de outros Estados nacionais. Seus princípios de liberdade, soberania popular e governo representativo influenciaram movimentos como a Revolução Francesa, em 1789, e diversos processos de independência nas colônias espanholas da América Latina durante o século 19.
Ao longo dos séculos seguintes, o país consolidou-se como uma potência econômica, militar, científica e cultural do mundo, com enorme influência sobre a política global. Ao mesmo tempo, a história dos Estados Unidos também foi marcada por contradições, como a permanência da escravidão por décadas após a independência, a exclusão de diversos grupos da participação política e as lutas posteriores pela ampliação dos direitos civis. Esses aspectos fazem parte dos debates que acompanham as comemoraç
As celebrações dos 250 anos da Independência americana incluem desfiles, cerimônias oficiais, apresentações musicais, leituras públicas da Declaração de Independência e tradicionais shows de fogos de artifício em várias cidades americanas. Instituições históricas também promovem exposições e atividades educativas para relembrar a trajetória do país desde 1776.