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Dos ideais de liberdade ao protagonismo global: os 250 anos da Independência dos Estados Unidos

Em 4 de julho de 2026, os Estados Unidos comemoram os 250 anos de sua Independência, um dos marcos históricos mais importantes da era moderna. A data celebra a Declaração de Independência, aprovada pelo Segundo Congresso Continental em 4 de julho de 1776, na cidade da Filadélfia.

Por Flipar
Imagem de Brett Sayles no Pexels

O documento anunciou a ruptura das treze colônias britânicas com o domínio da Coroa inglesa e lançou as bases para a criação de uma nova nação. A celebração deste quarto de milênio, conhecida como semiquincentenário, mobiliza eventos cívicos, culturais e históricos em diversas partes do país.

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A Independência dos Estados Unidos foi resultado de um longo período de tensões entre as colônias e o governo britânico. Entre os principais fatores estavam o aumento de impostos sem que houvesse representação política no Parlamento de Londres, restrições ao comércio e o desejo crescente de autonomia.

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O principal redator da Declaração foi Thomas Jefferson (imagem), que defendeu princípios como a igualdade entre os homens, os direitos naturais à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Embora a guerra contra a Grã-Bretanha ainda tenha prosseguido por mais sete anos, a declaração tornou-se o símbolo do nascimento oficial do país.

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O processo de independência também contou com a atuação decisiva de líderes como George Washington, comandante das forças revolucionárias e primeiro presidente dos Estados Unidos (na imagem, busto em sua homenagem criado pelo escultor Avard Fairbanks), além de Benjamin Franklin e John Adams, que desempenharam papéis fundamentais na articulação política e diplomática que consolidou a criação da nova nação.

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Além do significado histórico para os próprios Estados Unidos, a Independência americana teve impacto duradouro nas relações internacionais e na formação de outros Estados nacionais. Seus princípios de liberdade, soberania popular e governo representativo influenciaram movimentos como a Revolução Francesa, em 1789, e diversos processos de independência nas colônias espanholas da América Latina durante o século 19.

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Ao longo dos séculos seguintes, o país consolidou-se como uma potência econômica, militar, científica e cultural do mundo, com enorme influência sobre a política global. Ao mesmo tempo, a história dos Estados Unidos também foi marcada por contradições, como a permanência da escravidão por décadas após a independência, a exclusão de diversos grupos da participação política e as lutas posteriores pela ampliação dos direitos civis. Esses aspectos fazem parte dos debates que acompanham as comemoraç

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As celebrações dos 250 anos da Independência americana incluem desfiles, cerimônias oficiais, apresentações musicais, leituras públicas da Declaração de Independência e tradicionais shows de fogos de artifício em várias cidades americanas. Instituições históricas também promovem exposições e atividades educativas para relembrar a trajetória do país desde 1776.

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