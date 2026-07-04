Estados Unidos registram queda acentuada no número de borboletas

Um grande estudo publicado na revista científica Science em 2025 concluiu que a abundância total de borboletas nos Estados Unidos caiu cerca de 22% entre 2000 e 2020.
Um dos principais fatores apontados para esse declínio é a perda de habitat natural. A expansão urbana, o avanço de áreas agrícolas e a redução de espaços com vegetação nativa diminuem os locais onde as borboletas podem se alimentar, se reproduzir e completar seu ciclo de vida.
O uso de pesticidas também é considerado uma das ameaças mais importantes. Produtos químicos aplicados para controlar pragas podem atingir diretamente as borboletas ou afetar as plantas das quais elas dependem, comprometendo a sobrevivência de diferentes espécies.
As mudanças climáticas agravam ainda mais o cenário. Alterações na temperatura e nos padrões de chuva podem modificar a disponibilidade de flores e plantas hospedeiras, além de interferir nos períodos de migração, reprodução e desenvolvimento das lagart
Além da beleza que acrescentam às paisagens, as borboletas desempenham papel importante na polinização de diversas plantas. Embora não sejam tão eficientes quanto as abelhas nesse processo, ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas e contribuem para a biodiversidade.
Especialistas destacam que ainda é possível reverter parte dessas perdas por meio de ações de conservação. A preservação de áreas verdes, o plantio de espécies nativas e a redução do uso de pesticidas são medidas que podem favorecer a recuperação das populações de borboletas ao longo do tempo.