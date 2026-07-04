Filmes e Séries Emily Blunt e Cillian Murphy retornam em “Um Lugar Silencioso 3” 'Um Lugar Silencioso 3' tem estreia prevista nos cinemas franceses no dia 28 de julho de 2027 e nos Estados Unidos no dia 30 de julho de 2027. Produzido pela Paramount Pictures, Platinum Dunes e Sunday Night, o longa conta com os retornos de John Krasinski na direção e no roteiro, além de Emily Blunt e Cillian Murphy como protagonistas. Por Flipar

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