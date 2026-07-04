Economia Delícias que são feitas de amendoim: muita energia e pouco custo O amendoim está presente em receitas que fazem parte da culinária brasileira e pode dar origem a uma grande variedade de delícias, de doces tradicionais a petiscos e pastas cremosas. Além do sabor marcante e da versatilidade na cozinha, também fornece proteínas vegetais, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis quando consumido com moderação. Conheça algumas das formas mais populares de aproveitar esse ingrediente. Por Flipar

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