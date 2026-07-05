Galeria Poucos sabem, mas o doce e popular marshmallow tem origem medicinal O marshmallow é um doce macio e aerado que se popularizou e ganhou o mundo, mas sua origem remonta ao uso medicinal da planta Althaea officinalis. Antigamente, a raiz era usada para aliviar dores de garganta e problemas digestivos, até que a receita evoluiu para um doce açucarado. Por Flipar

Imagem de ally j por Pixabay