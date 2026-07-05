Japão tem milhões de casas vazias por causa da baixa natalidade

A taxa de natalidade do Japão tem oscilado em torno de 1,3 filho por mulher há anos. Para manter a população estável, porém, o número ideal seria 2,1 de filhos por mulher. Além disso, em 2024, 29% da população japonesa tinha mais de 65 anos, segundo dados oficiais. Assim, o número de mortes em 2023 foi de 1,58 milhão, enquanto nasceram 730 mil japoneses. Até 1º de janeiro de 2024, a população do Japão era de 124,9 milhões.