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Voo mais longo do mundo: ‘Projeto Sunrise’ levará passageiros da Austrália ao Reino Unido em até 22 horas sem escalas

Em vez de sobrevoar o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, o percurso passará pelo Pacífico Norte, próximo ao Japão, seguirá pelo Alasca, Groenlândia e Islândia antes de chegar ao Reino Unido. Segundo o piloto-chefe técnico da Qantas, Alex Passerini, essa alternativa oferece vantagens operacionais ao evitar ventos desfavoráveis e reduzir o tempo de voo em determinadas condições climáticas.

Por Flipar
Angela Compagnone/Unsplash

O planejamento detalhado também define o combustível necessário, o tempo estimado da viagem e as limitações específicas da rota. Além da ligação entre Sidney e Londres, a empresa pretende lançar voos diretos entre Sidney e Nova York, conectando a costa leste australiana a importantes centros financeiros sem escalas internacionais.

Sasin Tipchai/Pixabay

A capacidade será reduzida para cerca de 238 passageiros, distribuídos entre quatro classes, o que permitirá maior conforto durante trajetos superiores a 20 horas. O projeto também prevê revezamento entre os pilotos e áreas destinadas a caminhadas e alongamentos dentro da cabine.

Aleksei Zaitcev/Unsplash

Especialistas em medicina do sono, nutrição e fadiga colaboraram com a empresa na definição da iluminação, das refeições e dos períodos de descanso, com o objetivo de diminuir os efeitos do fuso horário. As medidas buscam tornar a experiência mais suportável para os passageiros e reduzir o impacto físico de uma viagem tão extensa como essa.

Alev Takil/Unsplash

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