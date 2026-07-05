Voo mais longo do mundo: ‘Projeto Sunrise’ levará passageiros da Austrália ao Reino Unido em até 22 horas sem escalas

O planejamento detalhado também define o combustível necessário, o tempo estimado da viagem e as limitações específicas da rota. Além da ligação entre Sidney e Londres, a empresa pretende lançar voos diretos entre Sidney e Nova York, conectando a costa leste australiana a importantes centros financeiros sem escalas internacionais.
A capacidade será reduzida para cerca de 238 passageiros, distribuídos entre quatro classes, o que permitirá maior conforto durante trajetos superiores a 20 horas. O projeto também prevê revezamento entre os pilotos e áreas destinadas a caminhadas e alongamentos dentro da cabine.
Especialistas em medicina do sono, nutrição e fadiga colaboraram com a empresa na definição da iluminação, das refeições e dos períodos de descanso, com o objetivo de diminuir os efeitos do fuso horário. As medidas buscam tornar a experiência mais suportável para os passageiros e reduzir o impacto físico de uma viagem tão extensa como essa.