Galeria Voo mais longo do mundo: ‘Projeto Sunrise’ levará passageiros da Austrália ao Reino Unido em até 22 horas sem escalas Em vez de sobrevoar o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, o percurso passará pelo Pacífico Norte, próximo ao Japão, seguirá pelo Alasca, Groenlândia e Islândia antes de chegar ao Reino Unido. Segundo o piloto-chefe técnico da Qantas, Alex Passerini, essa alternativa oferece vantagens operacionais ao evitar ventos desfavoráveis e reduzir o tempo de voo em determinadas condições climáticas. Por Flipar

Angela Compagnone/Unsplash