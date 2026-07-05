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Times Square: o coração iluminado de Nova York que atrai milhões de visitantes

Localizada em Manhattan, na cidade de Nova York, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos e icônicos do mundo.A área se estende da 42nd Street à 47th Street, entre a Broadway e a Seventh Avenue, e é famosa por seus enormes painéis de LED, luzes neon e telas digitais que iluminam a área 24 horas por dia.

Por Flipar
Imagem de Frank Nürnberger por Pixabay

A região recebeu o nome de Times Square em 1904, quando a antiga Longacre Square foi rebatizada em homenagem ao jornal The New York Times, que havia transferido sua sede para o local.

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Também em 1904, a Times Square sediou sua primeira celebração de Ano-Novo. Três anos depois, em 1907, surgiu a tradicional queda da bola de cristal (Ball Drop), que se transformou em um dos eventos de réveillon mais famosos do mundo e continua atraindo milhões de espectadores todos os anos.

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Ao longo do século 20, a Times Square passou por altos e baixos. Nas décadas de 1920 e 1930, tornou-se um centro de entretenimento, com teatros da Broadway, cinemas e casas de show.

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No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, a área enfrentou um declínio, com o aumento da criminalidade e a proliferação de estabelecimentos de má reputação.

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A revitalização começou na década de 1990, com esforços do governo e da iniciativa privada para transformar a Times Square em um destino seguro e atraente para turistas e moradores.

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Hoje, a Times Square é um dos locais mais visitados do mundo, atraindo cerca de 50 milhões de turistas por ano. A região concentra o famoso distrito teatral da Broadway, com mais de 40 teatros que apresentam alguns dos espetáculos mais renomados do planeta. Assim, o texto fica rigorosamente correto e evita confundir

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A região também abriga atrações famosas, como a escadaria vermelha da TKTS, instalada sobre o estande onde é possível comprar ingressos para espetáculos da Broadway com desconto, além de grandes lojas temáticas, como a M&M's e a Disney Store.

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A praça também é um importante centro de negócios, com escritórios de grandes empresas e sedes de conglomerados de mídia.

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A Times Square também tem presença constante em filmes e séries de TV, o que a tornou um ícone da cultura pop e um destino obrigatório para qualquer visitante da 'cidade que nunca dorme'.

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