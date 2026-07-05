Entretenimento Times Square: o coração iluminado de Nova York que atrai milhões de visitantes Localizada em Manhattan, na cidade de Nova York, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos e icônicos do mundo.A área se estende da 42nd Street à 47th Street, entre a Broadway e a Seventh Avenue, e é famosa por seus enormes painéis de LED, luzes neon e telas digitais que iluminam a área 24 horas por dia. Por Flipar

Imagem de Frank Nürnberger por Pixabay