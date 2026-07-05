Artes Porcelana, a arte da elegância eterna: resistência e delicadeza em peças admiradas no mundo A busca por materiais que unem resistência e elegância encontra sua resposta definitiva na história e na evolução da porcelana. Composto milenar, a partir da mistura de caulim e feldspato aquecida a cerca de 1.450 °C, deixou de ser exclusividade da nobreza para se transformar no elemento central da arquitetura moderna e do design de utilitários sofisticados. Por Flipar

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