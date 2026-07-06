Banco vivo de Jaborandi: planta brasileira une valor medicinal, importância econômica e desafios de conservação

O jaborandi é conhecido por ser a única fonte natural de pilocarpina, substância utilizada na produção de medicamentos empregados no tratamento do glaucoma e de algumas condições relacionadas à redução da salivação.
Por causa dessa relevância médica, a preservação da espécie tornou-se uma preocupação não apenas para os ambientalistas, mas também para cientistas ligados à pesquisa de remédios.
O jaborandi é um arbusto nativo do Brasil, encontrado principalmente em regiões da Amazônia e do Norte e Nordeste do país. A planta costuma integrar a vegetação de florestas tropicais, onde desempenha papel importante na biodiversidade local.
A espécie apresenta folhas verdes brilhantes e flores pequenas, adaptando-se bem a ambientes de clima quente e úmido. É uma planta que reage bem a temperaturas mais elevadas.
Muito antes de despertar interesse da indústria farmacêutica, o jaborandi já era conhecido por comunidades tradicionais e povos indígenas. Ao longo do tempo, diferentes usos populares foram associados à planta, especialmente em preparações ligadas à medicina tradicional.
A extração das folhas para obtenção de compostos utilizados pela indústria farmacêutica transformou o jaborandi em um recurso de valor econômico. Em determinadas regiões, a coleta da planta contribuiu para a geração de renda de comunidades envolvidas na atividade.
O aumento da demanda por matérias-primas de origem vegetal reforçou a necessidade de estratégias de manejo sustentável. Projetos de conservação, cultivo controlado e bancos genéticos ajudam a garantir que o jaborandi continue disponível para pesquisas, para a biodiversidade e para futuras aplicações medicinais.