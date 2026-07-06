Galeria Banco vivo de Jaborandi: planta brasileira une valor medicinal, importância econômica e desafios de conservação Um projeto inédito está criando um banco vivo de jaborandi na Amazônia, reunindo exemplares da planta em áreas de restauração ecológica da Floresta Nacional de Carajás. A iniciativa busca preservar a diversidade genética da espécie e garantir material biológico para pesquisas futuras. Por Flipar

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