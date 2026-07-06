“007: Busca pelo novo James Bond continua

O fato é que a busca pelo próximo James Bond segue em andamento. A produção contratou Nina Gold, responsável por reunir o elenco de 'Game of Thrones', para conduzir os testes de elenco. Segundo a Amazon MGM Studios, o processo de seleção não terá detalhes divulgados até que uma decisão final seja tomada.
Amy Pascal, produtora conhecida pelos filmes do Homem-Aranha, e David Heyman, produtor das adaptações de 'Harry Potter', foram escolhidos para conduzir os próximos passos da franquia. A direção está a cargo de Denis Villeneuve, responsável por 'Duna', enquanto o roteiro ficou a cargo de Steven Knight, criador da série 'Peaky Blinders'. As filmagens do 26º longa-metragem da franquia devem começar em 2027.
'007' é uma das franquias mais longevas do cinema mundial, com mais de 20 filmes lançados desde a década de 1960. A saga nasceu dos livros do escritor britânico Ian Fleming e, ao longo de décadas, transformou o agente secreto britânico em um dos personagens mais reconhecidos da cultura pop. Desde o início, a família Broccoli comandou a produção dos filmes, primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon Productions, e depois com seus herdeiros.
Seis atores já interpretaram o papel principal ao longo da história do cinema: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Cada um deles imprimiu características próprias ao agente, mas todos viveram missões secretas, tiveram grandes paixões e enfrentaram grandes vilões e organizações criminosas.
Entre os vilões mais marcantes estão o Dr. No, primeiro vilão a enfrentar Bond nas telonas em 1962, e Ernst Stavro Blofeld, líder da organização criminosa Spectre, que se tornou um dos vilões mais recorrentes da saga, com aparições em diferentes filmes ao longo das décadas. Já nos filmes estrelados por Daniel Craig, o vilão Raoul Silva, interpretado por Javier Bardem em 'Skyfall', ficou marcado como um dos antagonistas mais aclamados pela crítica.
As 'Bond girls' também são personagens icônicas da franquia. O termo é usado para descrever as personagens femininas que atuam ao lado do agente 007 em cada filme. Ursula Andress, como Honey Ryder em '007 Contra o Satânico Dr. No', é a primeira Bond girl da história, seguida por nomes como Diana Rigg, Halle Berry, Eva Green, Léa Seydoux e Ana de Armas.
As trilhas sonoras também são marcas registradas de '007'. O tema instrumental de James Bond, composto por Monty Norman e orquestrado por John Barry, acompanha a saga desde o primeiro filme. Entre as canções-tema mais lembradas estão 'Goldfinger', de Shirley Bassey, e 'Live and Let Die', de Paul McCartney and Wings. 'Skyfall', de Adele, 'Writing's on the Wall', de Sam Smith, e 'No Time to Die', de Billie Eilish, ganharam o Oscar de Melhor Canção Original.