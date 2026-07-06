Filmes e Séries “007: Busca pelo novo James Bond continua A Amazon MGM Studios assumiu o controle criativo total da franquia '007' em um acordo firmado em fevereiro de 2025 com a família Broccoli, e lançará um novo filme do famoso espião britânico. Desde que o novo filme foi anunciado, os rumores sobre quem viverá o personagem não param de aparecer na mídia. Entre os nomes mais mencionados pela imprensa estão Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Tom Holland e Harris Dickinson. Por Flipar

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