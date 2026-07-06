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Tomatillo: entenda o que é, como usar e por que ele desperta o interesse de chefs

Embora lembre um tomate verde à primeira vista, o tomatillo é um fruto diferente, muito presente na culinária mexicana e cada vez mais conhecido em outros países. Envolto por uma casca fina que lembra papel, ele combina sabor levemente ácido com grande versatilidade na cozinha.

Por Flipar
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O tomatillo pertence ao gênero Physalis e não é apenas um tomate colhido antes do amadurecimento. Seu fruto cresce protegido por uma casca fina e seca, que envolve completamente a polpa até a colheita. Essa aparência peculiar tornou a espécie facilmente reconhecida na gastronomia mexicana

Abrahami - wikimedia commons

Apesar da semelhança visual, o tomatillo apresenta sabor mais ácido e levemente cítrico, além de textura mais firme. Enquanto o tomate tradicional amadurece para tons avermelhados, o tomatillo normalmente é consumido ainda verde, preservando seu perfil de sabor característico.

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O uso mais conhecido do tomatillo é na salsa verde, um dos molhos mais tradicionais do México. Cozido ou assado, ele é combinado com pimentas, cebola, alho e ervas frescas, formando um molho que acompanha tacos, carnes, enchiladas e diversos outros pratos.

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Além da salsa verde, o fruto também é empregado em molhos para carnes, sopas e ensopados. Sua acidez ajuda a equilibrar preparações mais gordurosas, acrescentando frescor e profundidade ao sabor sem necessidade de grandes quantidades de ingredientes.

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O tomatillo pode ser consumido cru em saladas, mas também ganha novas nuances quando vai ao forno ou à grelha. O calor suaviza parte da acidez e intensifica o aroma, tornando o fruto ainda mais versátil para diferentes receitas. Faz sucesso entre chefs de cozinha para diferentes experiências gastronômicas.

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Pouco calórico, o tomatillo fornece fibras, vitamina C, vitamina K e compostos antioxidantes. Esses nutrientes contribuem para uma alimentação equilibrada, além de oferecerem um ingrediente saboroso para quem busca variar o consumo de vegetais.

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A planta prefere clima quente, boa incidência de sol e solo bem drenado. Seu cultivo é semelhante ao do tomate, embora normalmente exija mais de uma planta para favorecer a polinização e aumentar a produção dos frutos.

Horticulturalist RJ - wikimedia commons

Embora ainda seja pouco comum no Brasil, o tomatillo começa a aparecer em hortas domésticas, feiras especializadas e restaurantes de culinária mexicana. O interesse crescente demonstra como ingredientes tradicionais de diferentes culturas vêm conquistando espaço nas cozinhas de todo o mundo.

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