Tomatillo: entenda o que é, como usar e por que ele desperta o interesse de chefs

O tomatillo pertence ao gênero Physalis e não é apenas um tomate colhido antes do amadurecimento. Seu fruto cresce protegido por uma casca fina e seca, que envolve completamente a polpa até a colheita. Essa aparência peculiar tornou a espécie facilmente reconhecida na gastronomia mexicana
Apesar da semelhança visual, o tomatillo apresenta sabor mais ácido e levemente cítrico, além de textura mais firme. Enquanto o tomate tradicional amadurece para tons avermelhados, o tomatillo normalmente é consumido ainda verde, preservando seu perfil de sabor característico.
O uso mais conhecido do tomatillo é na salsa verde, um dos molhos mais tradicionais do México. Cozido ou assado, ele é combinado com pimentas, cebola, alho e ervas frescas, formando um molho que acompanha tacos, carnes, enchiladas e diversos outros pratos.
Além da salsa verde, o fruto também é empregado em molhos para carnes, sopas e ensopados. Sua acidez ajuda a equilibrar preparações mais gordurosas, acrescentando frescor e profundidade ao sabor sem necessidade de grandes quantidades de ingredientes.
O tomatillo pode ser consumido cru em saladas, mas também ganha novas nuances quando vai ao forno ou à grelha. O calor suaviza parte da acidez e intensifica o aroma, tornando o fruto ainda mais versátil para diferentes receitas. Faz sucesso entre chefs de cozinha para diferentes experiências gastronômicas.
Pouco calórico, o tomatillo fornece fibras, vitamina C, vitamina K e compostos antioxidantes. Esses nutrientes contribuem para uma alimentação equilibrada, além de oferecerem um ingrediente saboroso para quem busca variar o consumo de vegetais.
A planta prefere clima quente, boa incidência de sol e solo bem drenado. Seu cultivo é semelhante ao do tomate, embora normalmente exija mais de uma planta para favorecer a polinização e aumentar a produção dos frutos.
Embora ainda seja pouco comum no Brasil, o tomatillo começa a aparecer em hortas domésticas, feiras especializadas e restaurantes de culinária mexicana. O interesse crescente demonstra como ingredientes tradicionais de diferentes culturas vêm conquistando espaço nas cozinhas de todo o mundo.