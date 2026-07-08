“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” ganha novo trailer

Joseph Zada, que interpreta o jovem Haymitch, contou que buscou honrar o legado de Woody Harrelson, responsável por dar vida ao personagem nos filmes originais. Já Elle Fanning, que dará vida à jovem Effie Trinket, revelou que ela e Zada se inspiraram na dinâmica entre Harrelson e Elizabeth Banks para construir a relação entre os personagens. Ainda fazem parte do elenco nomes como Glenn Close, Jesse Plemons, Kieran Culkin e Ralph Fiennes.
Dirigido por Francis Lawrence, que comandou os filmes anteriores da franquia, o longa é baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, que acompanha o jovem Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida por ter o dobro de tributos e ser uma das competições mais brutais da história de Panem.
'Jogos Vorazes' é uma série distópica de livros escrita pela autora norte-americana Suzanne Collins, publicada originalmente entre 2008 e 2010. A trama se passa em Panem, uma nação fictícia dividida em doze distritos controlados por um governo autoritário sediado na Capital. Todo ano, cada distrito é obrigado a enviar dois jovens para participar de um torneio televisionado de luta pela sobrevivência, evento que dá nome à série e serve como instrumento de opressão e controle social.
A protagonista é Katniss Everdeen, que se voluntaria para os Jogos para substituir a irmã mais nova. Esse acontecimento dá início a uma jornada que rapidamente ultrapassa os limites da arena e se transforma em um movimento de revolução contra a Capital. Ao longo dos livros, a autora constrói uma crítica contundente à desigualdade social, à manipulação midiática e aos regimes totalitários.
Em 2012, o primeiro livro ganhou uma adaptação cinematográfica com o filme 'Jogos Vorazes', estrelado por Jennifer Lawrence no papel de Katniss, Liam Hemsworth no papel de Gale, melhor amigo de Katniss, e Josh Hutcherson no papel de Peeta, o outro tributo do distrito 12 para os Jogos.
Devido ao sucesso, os outros três livros também foram adaptados ao cinema, com o último livro dividido em duas partes, seguindo uma estratégia comum em outras adaptações de sucesso da época. Com grande bilheteria e público, a franquia se consolidou como um dos fenômenos mais relevantes da cultura pop.
Em 2023, 'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' chegou aos cinemas estrelado por Tom Blyth e Rachel Zegler. Também baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, o prelúdio acompanha a juventude de Coriolanus Snow antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, mostrando os acontecimentos que moldaram sua personalidade.