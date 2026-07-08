“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” ganha novo trailer

'Jogos Vorazes' é uma série distópica de livros escrita pela autora norte-americana Suzanne Collins, publicada originalmente entre 2008 e 2010. A trama se passa em Panem, uma nação fictícia dividida em doze distritos controlados por um governo autoritário sediado na Capital. Todo ano, cada distrito é obrigado a enviar dois jovens para participar de um torneio televisionado de luta pela sobrevivência, evento que dá nome à série e serve como instrumento de opressão e controle social.