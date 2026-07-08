Kevin Bacon muda sobrenome para “Bean” em campanha por alimentação sustentável

Essa é mais uma iniciativa do ator como defensor e porta-voz de diversas causas ambientais e de proteção animal. Vale destacar que Bacon tem uma fazenda de 40 acres, onde cria cavalos, cabras, porcos e vacas ao lado da esposa, a atriz Kyra Sedgwick. Ele já declarou que abriu mão de determinados alimentos de origem animal, como carne de cabra e de porco.