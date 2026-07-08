Kevin Bacon muda sobrenome para “Bean” em campanha por alimentação sustentável

A iniciativa faz parte de uma campanha da organização Humane World for Animals, que incentiva as pessoas a trocarem a carne pelo feijão todas as quartas-feiras. Batizada de 'Beansday', ou 'dia do feijão' em português, a ação promove uma alimentação mais sustentável e amplia a conscientização sobre o bem-estar animal.
Essa é mais uma iniciativa do ator como defensor e porta-voz de diversas causas ambientais e de proteção animal. Vale destacar que Bacon tem uma fazenda de 40 acres, onde cria cavalos, cabras, porcos e vacas ao lado da esposa, a atriz Kyra Sedgwick. Ele já declarou que abriu mão de determinados alimentos de origem animal, como carne de cabra e de porco.
Nascido em 1958, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, Bacon construiu uma carreira respeitada, diversificada e extensa no cinema e na televisão. Inclusive, existe um jogo chamado 'Seis Graus de Kevin Bacon', inspirado na ideia de que qualquer ator de Hollywood pode ser conectado a ele por meio de poucos trabalhos em comum.
Seu primeiro filme de grande sucesso foi 'Footloose: Ritmo Louco', lançado em 1984, no qual interpretou o protagonista Ren McCormack, um adolescente que desafia a proibição da dança em uma pequena cidade. Com o papel, conquistou a fama de galã na década de 1980 e as portas em Hollywood se abriram para ele.
Ao longo da carreira, Bacon atuou em filmes de sucesso como 'JFK', 'Questão de Honra', 'O Rio Selvagem', filme que garantiu a ele uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, 'Sobre Meninos e Lobos', 'O Lenhador' e 'X-Men: Primeira Classe', entre outros.
Também se destacou na televisão com o telefilme 'O Retorno de um Herói', da HBO, trabalho pelo qual recebeu o Globo de Ouro e o SAG Award de Melhor Ator. Além disso, foi protagonista da série de sucesso 'The Following', exibida entre 2013 e 2015, na qual interpretou um agente aposentado do FBI.
Kevin Bacon também tem uma carreira na música ao lado do irmão, Michael Bacon. Juntos, eles formam a banda The Bacon Brothers, criada na década de 1990, que mistura influências de rock, folk e country e já lançou diversos álbuns de estúdio.