Estilo de Vida A receita que saiu da França e ganhou o mundo: a história da quiche A quiche é uma torta salgada conhecida pela combinação de massa crocante com um recheio cremoso à base de ovos e creme de leite. Seu preparo relativamente simples ajudou a transformar a receita em um clássico da culinária internacional. Por Flipar

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