Conheça o conceito de cabine com telefone sem linha que nasceu no Japão para ajudar pessoas a enfrentar o luto

A história também chegou ao cinema e inspirou o filme argentino 'Risa e o Telefone do Vento', de 2025, dirigido por Juan Cabral e lançado recentemente nas plataformas de streaming. A produção amplia o alcance simbólico dessa ideia ao levar para as telas uma narrativa sobre memória, ausência e despedida.
Segundo o site 'My Wind Phone', que reúne informações sobre essas instalações, existem pelo menos 615 cabines desse tipo, sendo 428 nos Estados Unidos, 129 no Canadá e outras 58 em diferentes países. Apesar da aparência de um telefone convencional, o aparelho não possui ligação com nenhuma rede telefônica.
O propósito da instalação é oferecer um ambiente de acolhimento para que pessoas enlutadas possam dizer aquilo que nunca conseguiram expressar a familiares e amigos que morreram. A cabine original, chamada de 'Kaze no Denwa', fica na cidade de ?tsuchi, na província japonesa de Iwate, onde se transformou em um local de reflexão e homenagens.