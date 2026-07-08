Estilo de Vida Conheça o conceito de cabine com telefone sem linha que nasceu no Japão para ajudar pessoas a enfrentar o luto A ideia de criar um espaço simbólico para conversar com pessoas que já morreram nasceu no Japão e, ao longo dos anos, atravessou fronteiras. O chamado 'telefone do vento', criado por Itaru Sasaki em 2010, inspirou centenas de iniciativas semelhantes e hoje está presente em diversas partes do mundo. Por Flipar

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