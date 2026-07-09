O vai e vem do mar: como a Lua cria as marés

A Lua exerce uma atração gravitacional sobre todos os corpos da Terra, mas seu efeito é mais perceptível nas águas dos oceanos, que se movimentam com maior liberdade. Quando uma região do planeta fica aproximadamente alinhada com a Lua, a força gravitacional favorece a elevação do nível do mar, originando a maré alta.
Ao mesmo tempo, em outras áreas, o nível da água diminui, caracterizando a maré baixa. A posição relativa da Lua é o principal fator responsável pelas variações das marés ao longo do dia, embora a influência do Sol também contribua para intensificar ou reduzir esse fenômeno em determinadas fases lunares.
A rotação da Terra faz com que um mesmo ponto passe por maré alta e baixa em intervalos regulares. Em cerca de seis horas, esse ponto se desloca em relação à Lua e experimenta maré baixa. Após aproximadamente 12 horas e 25 minutos, o ciclo se completa com nova maré alta.
Embora menos intensa que a da Lua, a força gravitacional do Sol também interfere nos oceanos. Quando Lua e Sol estão alinhados, em fases nova ou cheia, as marés tornam-se mais intensas, chamadas de marés vivas. Já nas fases crescente e minguante, parte da força lunar é anulada, gerando marés mais suaves. Dessa forma, o Sol complementa o ciclo lunar.
As marés vivas ocorrem quando as forças da Lua e do Sol atuam juntas, intensificando a diferença entre maré alta e baixa. Em contrapartida, as marés mortas acontecem quando suas forças se contrapõem, tornando a variação menos perceptível. O calendário lunar é essencial para prever esses momentos com precisão.
O estudo das marés é fundamental para diversas atividades humanas, como a navegação, a pesca, a aquicultura e até a geração de energia em regiões costeiras. A previsão do nível do mar contribui para aumentar a segurança de embarcações. Os ecossistemas marinhos também dependem desse movimento contínuo, pois muitas espécies sincronizam alimentação, reprodução e deslocamentos com o ciclo das marés.
Manguezais, estuários e áreas costeiras são especialmente influenciados por essas variações diárias. Compreender por que as marés mudam, portanto, não é apenas uma curiosidade científica, mas um conhecimento de grande importância para a sociedade e para a preservação ambiental.