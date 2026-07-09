Animais Cientistas identificam nova espécie de sucuri no norte da Amazônia Pesquisadores internacionais descobriram que a sucuri-verde não é a única espécie de anaconda verde, como se acreditava até então. Na verdade, pesquisas revelaram que ela se divide em dois grupos geneticamente distintos. O grupo do norte da Amazônia recebeu o nome científico de Eunectes akayima, enquanto a espécie já conhecida do sul continua sendo chamada de Eunectes murinus. A descoberta foi publicada na revista científica Diversity em 2024. Por Flipar

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