Estudo aponta que Urochloa brizantha melhora a saúde do solo e reduz fungos nocivos

Para entender esse estudo, é preciso saber que não há somente terra no solo. Na verdade, ele abriga milhões de fungos e microrganismos que vivem perto das raízes das plantas, numa região chamada rizosfera. Alguns desses fungos ajudam as plantas a crescer e trazem benefícios tanto para o solo quanto para o plantio. Outros, porém, causam doenças e prejudicam o estado do solo.