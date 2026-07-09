Galeria Pitanga: a fruta brasileira perfumada que merece mais espaço na sua mesa Pequena, colorida e perfumada, a pitanga faz parte da paisagem de quintais e pomares brasileiros há gerações. Seu sabor levemente ácido conquista admiradores, enquanto a árvore chama atenção pela beleza e pela facilidade de cultivo. Além de deliciosa, a fruta também pode ser utilizada em diversas receitas e oferece nutrientes importantes para uma alimentação equilibrada. Conheça algumas curiosidades sobre essa joia da flora brasileira. Por Flipar

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