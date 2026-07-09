Pitanga: a fruta brasileira perfumada que merece mais espaço na sua mesa

A pitanga chama atenção pelos gomos profundos que formam seu aspecto característico, diferente da maioria das frutas. Durante o amadurecimento, passa do verde ao alaranjado e ao vermelho intenso, existindo ainda variedades de coloração quase roxa ou preta quando maduras.
Poucas frutas exalam um perfume tão marcante quanto a pitanga madura. O aroma adocicado pode ser percebido ainda no pé, enquanto as folhas também liberam fragrância agradável quando amassadas, graças aos óleos essenciais naturalmente presentes na planta.
A pitanga é nativa do Brasil e ocorre naturalmente em áreas da Mata Atlântica. Adaptou-se muito bem a diferentes regiões do país e hoje pode ser encontrada desde quintais residenciais até parques, sítios e projetos de arborização urbana.
A pitangueira desenvolve-se melhor sob sol pleno, aprecia solos bem drenados e costuma suportar períodos curtos de estiagem depois de estabelecida. Por exigir poucos cuidados, tornou-se uma das frutíferas preferidas para jardins domésticos.
Embora o suco seja uma das formas mais populares de consumo, a pitanga também pode ser utilizada em geleias, compotas, sorvetes, mousses, licores, caldas e até molhos que acompanham carnes e sobremesas. Seu sabor marcante combina tanto com preparações doces quanto salgadas.
A fruta fornece vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, como carotenoides e antocianinas, que ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres. A composição varia conforme a variedade e o grau de maturação dos frutos.
Durante a floração, a pitangueira produz delicadas flores brancas que atraem abelhas e outros insetos polinizadores. Quando os frutos amadurecem, diversas espécies de aves visitam a árvore, contribuindo para a dispersão natural das sementes.