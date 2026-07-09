Eclipse solar total acontece em 12 de agosto de 2026; veja horários e locais

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol e cobre por completo o disco solar em uma faixa estreita do planeta. Nesse momento o dia se transforma em noite por alguns instantes, a temperatura cai levemente e o céu ganha uma tonalidade diferente. Fora dessa faixa estreita, chamada de faixa de totalidade, o fenômeno aparece apenas de forma parcial, com o Sol parcialmente coberto pela Lua.