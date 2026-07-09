Estilo de Vida Antimofo: o que realmente funciona para prevenir e combater os fungos O mofo costuma aparecer em locais com excesso de umidade e pouca ventilação. Além de comprometer roupas, móveis e paredes, também pode provocar odores desagradáveis e favorecer problemas respiratórios em pessoas sensíveis. Felizmente, existem produtos tanto para prevenir quanto para combater os fungos quando eles já estão instalados. Por Flipar

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