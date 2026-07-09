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Antimofo: o que realmente funciona para prevenir e combater os fungos

O mofo costuma aparecer em locais com excesso de umidade e pouca ventilação. Além de comprometer roupas, móveis e paredes, também pode provocar odores desagradáveis e favorecer problemas respiratórios em pessoas sensíveis. Felizmente, existem produtos tanto para prevenir quanto para combater os fungos quando eles já estão instalados.

Por Flipar
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Fungos se desenvolvem com facilidade em ambientes úmidos, escuros e com pouca circulação de ar. Infiltrações, vazamentos e condensação aumentam bastante o risco de aparecimento.

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Abrir janelas, permitir a entrada de luz natural e evitar o acúmulo de umidade são medidas simples que dificultam a proliferação dos fungos, especialmente em armários e banheiros.

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Sachês absorvedores protegem espaços pequenos. Eles retiram parte da umidade do ar em gavetas, armários, bolsas e caixas, ajudando a conservar roupas, calçados e objetos guardados.

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Potes antimofo têm maior capacidade de absorção. Esses recipientes utilizam substâncias que captam a umidade do ambiente e a transformam em líquido armazenado no reservatório. São indicados para guarda-roupas, closets e despensas.

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Desumidificadores são indicados para ambientes muito úmidos Os modelos elétricos retiram continuamente a umidade do ar e costumam ser uma solução eficiente para quartos, escritórios e outros cômodos com ventilação insuficiente

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Sprays combatem o mofo já instalado. Quando os fungos já apareceram em paredes, azulejos, rejuntes e outras superfícies, os sprays específicos ajudam na limpeza e eliminam os microrganismos. Alguns ainda retardam o reaparecimento do problema.

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Tintas antimofo ajudam a proteger as paredes. Elas contêm aditivos que dificultam o desenvolvimento de fungos, sendo especialmente úteis em cozinhas, banheiros e lavanderias, desde que a umidade excessiva seja controlada.

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