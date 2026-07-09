Entre tradição e cultura: conheça as principais lendas do folclore brasileiro

Saci-Pererê - Mito com origem indígena, propagado pelo povo Tupi-Guarani. O garoto negro, com apenas uma perna, que pula pela mata.O saci veste um short e usa dois itens que lhe dão poderes mágicos: um gorro vermelho e um cachimbo. Ele se diverte escondendo objetos e deixando as pessoas confusas.
Boitatá - Tem variações, dependendo da região do país. Mas, versão original do povo tupi-guarani, é uma cobra de fogo que protege a mata e tem o poder cegar as pessoas ao fazer contato visual.
Boto Cor de Rosa - Lenda da região Norte, principalmente na Amazônia, onde o boto vive nos rios e igarapés. De acordo com a narrativa, o animal busca a civilização à noite. Transforma-se em homem, que seduz mulheres. Quando não há indícios da ligação paterna de uma criança, o habitual é chamá-la de ‘filha do boto’.
Cuca - Mito cuja fama se expandiu no 'Sítio do Pica-Pau Amarelo', livro de Monteiro Lobato que inspirou série infantil de TV. Trata-se de uma bruxa no corpo de um jacaré, com unhas grandes e voz assustadora. A narrativa foi criada para assustar crianças que não obedecem aos pais. A música “Nana neném que a Cuca vem pegar…” é bastante popular.
Caipora - Protetor da mata e dos animais. Se perceber a presença de caçadores, a figura indígena emite uivos intensos e altos para espantá-los. Pode ser menino ou menina, de cabelos vermelhos.
Curupira - Defensor da fauna e da flora. Ele também confronta quem, de alguma forma, tenta prejudicar as florestas e os animais. Como possui os pés virados para trás, a sua estratégia principal é confundir seus oponentes com as pegadas.
Iara ou Mãe D’água - Lenda do povo Tupi. Jovem de extrema beleza, que causava inveja, inclusive dos irmãos, que tentaram matá-la. Ela se vingou e, após a morte dos irmãos, seu pai a jogou no rio. Os peixes a salvaram e ela virous sereia.
Lobisomem - Surgiu na Europa e foi absorvido pelo folclore brasileiro. Homem durante o dia vira um animal sedento por sangue à noite, como um lobo, uivando e provocando terror. Em alguns locais, criou-se o mito de que crianças não batizadas podem enfrentar essa maldição.
Mula sem cabeça - Diz respeito a uma maldição que caiu sobre uma mulher após namoro com um padre. Assim, na virada de quinta para sexta-feira, ela se transforma no animal – originado pelo cruzamento do jumento com égua. Do pescoço para cima, labaredas de fogo ocupam o lugar onde haveria a cabeça.
Negrinho do Pastoreio - Lenda do Sul do Brasil que reúne elementos das tradições africana e cristã. Acusado injustamente de perder um cavalo, um menino escravizado é salvo pela Virgem Maria e encontra o animal. Até hoje, há quem acenda uma vela ao Negrinho para pedir ajuda na recuperação de objetos perdidos.