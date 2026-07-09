Galeria Após expelir tênia de 1 metro, britânica descobre quase 40 larvas no cérebro: ‘Repugnante’ Em entrevista concedida ao veículo britânico 'The Sun', a mulher contou que visitou o país asiático em 2007 e voltou ao Reino Unido sem apresentar qualquer sinal de problema de saúde. Somente quatro anos depois ela percebeu algo incomum, ao eliminar espontaneamente uma tênia quando foi ao banheiro. Por Flipar

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