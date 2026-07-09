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Após expelir tênia de 1 metro, britânica descobre quase 40 larvas no cérebro: ‘Repugnante’

Em entrevista concedida ao veículo britânico 'The Sun', a mulher contou que visitou o país asiático em 2007 e voltou ao Reino Unido sem apresentar qualquer sinal de problema de saúde. Somente quatro anos depois ela percebeu algo incomum, ao eliminar espontaneamente uma tênia quando foi ao banheiro.

Por Flipar
Magnific/mrsiraphol

Exames de imagem revelaram que 38 larvas da tênia haviam se instalado em seu cérebro, levando ao diagnóstico de neurocisticercose, uma infecção provocada pelo parasita no sistema nervoso central. O tratamento envolveu medicamentos contra o parasita, corticoides e anticonvulsivantes, além do acompanhamento de especialistas em doenças tropicais.

Arquivo Pessoal

Mesmo com os cuidados, Lowri continuou enfrentando crises epilépticas e passou a desenvolver ansiedade, paranoia e episódios de psicose. 'Era simplesmente repugnante pensar que essas coisas estavam na minha cabeça', disse ela em entrevista ao The Sun.

Pexels/MART PRODUCTION

O avanço do quadro comprometeu sua rotina: ela perdeu a carteira de motorista, deixou o emprego e retornou à casa dos pais para receber assistência. Em 2016, chegou a ficar internada durante três meses em uma unidade especializada em neuropsiquiatria.

Magnific/DC Studio

Segundo a OMS, a neurocisticercose ocorre quando ovos da tênia são ingeridos em água, alimentos ou superfícies contaminadas, e as larvas podem chegar ao cérebro, causando convulsões, dores de cabeça e outros sintomas neurológicos. A Cleveland Clinic também cita alterações cognitivas, dificuldade de fala, perda de memória, falta de concentração e fraqueza muscular.

u_if8o5n0ioo/Pixabay

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