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Mudanças simples na rotina auxiliam a controlar a pressão alta; veja 6 dicas valiosas

Menos sal é essencial – Especialistas destacam que mudanças no estilo de vida ajudam a controlar a doença e reforçam os efeitos do tratamento indicado pelo médico. Uma das medidas mais importantes consiste em diminuir o consumo de sal, já que o excesso de sódio favorece a retenção de líquidos e sobrecarrega as artérias.

Por Flipar
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Equilíbrio alimentar – A preferência por alimentos frescos e o menor consumo de produtos industrializados, embutidos, enlatados e molhos prontos fazem diferença nesse processo. Uma possibilidade para substituir o sal é optar por usar alho, limão, vinagre ou ervas, por exemplo.

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Diminuir gordura – Outro ponto crítico envolve o acúmulo de gordura na região abdominal. Perder de 5% a 10% já pode aliviar o esforço do músculo do coração. Para isso, especialistas recomendam uma dieta rica em legumes, frutas, verduras, grãos integrais e peixe, desde que não existam restrições médicas, como doenças renais.

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Menos álcool, mais saúde – O consumo frequente de bebidas alcoólicas também merece atenção, pois pode elevar a pressão e reduzir a eficácia dos medicamentos. Outro fator importante envolve o controle do estresse, que estimula a liberação de hormônios capazes de elevar a pressão arterial.

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Ficar menos estressado ajuda – Técnicas de relaxamento, meditação, caminhadas ao ar livre e momentos de lazer ajudam a minimizar o aumento da pressão arterial. Estudos indicam que a combinação desses hábitos produz resultados superiores à adoção isolada de cada medida.

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