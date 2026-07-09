Galeria Mudanças simples na rotina auxiliam a controlar a pressão alta; veja 6 dicas valiosas Menos sal é essencial – Especialistas destacam que mudanças no estilo de vida ajudam a controlar a doença e reforçam os efeitos do tratamento indicado pelo médico. Uma das medidas mais importantes consiste em diminuir o consumo de sal, já que o excesso de sódio favorece a retenção de líquidos e sobrecarrega as artérias. Por Flipar

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